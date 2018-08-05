Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir. Salı günü itibariyle aşk gezegeni Venüs Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak, 9 Eylül’e kadar sürecek olan bu dönemde ilişkilerimizi güçlendirebilir ve daha sevgi dolu olabiliriz.

Kendimizle daha fazla ilgilenebilir, daha fazla gezip eğlenmek isteyebiliriz. Bu dönemde güzellikle ilgili konular daha fazla gündemimizde olabilir ve zevkli eşyalar satın alabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Terazi, İkizler ve Kova olanlar bu dönemde daha şanslı ve çekici olabilirler.

Salı günü aynı zamanda Boğa burcunda Uranüs geri hareketine başlayacak, 6 Ocak’a kadar sürecek olan bu dönemde hayatımızla ilgili bazı değişimler yaşayabiliriz.

Özellikle burcu ya da yükseleni Boğa olanların hayatlarında yavaşlama olabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Yengeç burcunda ilerleyecek; bu günlerde evimiz ve ailemizle ilgili durumlar gündemimizde olabilir. Duygusal olabilir ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek isteyebiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz.

Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir. Cuma ve hafta sonu Ay Aslan burcunda ilerleyecek; enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz.

Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz. Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.

11 Ağustos Cumartesi 12:57’de Aslan burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek; hepimizin hayatında bir alanda güçlü bir bitiş ya da başlangıç yaşayabiliriz. Güneş Tutulmasının etkisi önümüzdeki bir ay boyunca yoğun bir şekilde etkili olabilir, hayatımızda belirsiz olan bir konu bu dönemde netlik kazanabilir.

12 Ağustos Pazar Ay Başak burcunda ilerleyecek; titiz ve detaycı olabilir, yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş odaklı olabilir ve çok fazla çalışabiliriz. Hayatımızın bir alanında düzenleme ve temizlik yapabiliriz. Her konuda çok detaycı ve titiz olabiliriz. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak ve sağlık kontrollerimizi yaptırmak için uygun günlerdeyiz.

Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

ASLAN, KOÇ, YAY, TERAZİ, İKİZLER, KOVA

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: BERRU TURAL – FİNAL





BOĞA: FERHAT GÖÇER – REVA





İKİZLER: EDİS – YALAN





YENGEÇ: HANDE YENER – BENİ SEV





ASLAN: AYÇAM FT. CEM – FİYASKO





BAŞAK: İDO – SEN





TERAZİ: KAHRAMAN DENİZ – SUÇ MAHALLİ





AKREP: MERVE ÖZBEY – VURACAK





YAY: MUSTAFA SANDAL FT. EYPİO – RESET





OĞLAK: ZİYNET SALİ – DELİ DİVANENİM





KOVA: HADİSE – FARKIMIZ VAR





BALIK: DEMET AKALIN – CANIMA DA DEĞSİN







