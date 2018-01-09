Minibüs şoförü, durağı kaçırınca kendisiyle tartışan yolcuyu bıçakladı!

KARNINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Yusuf Cevahir

Dün yaşanan olayda, Sakarya’dan İzmit’e gitmek gelmek için dolmuşa binen S.Ö. (44) isimli vatandaş, minibüse binerken, inmek istediği durağı söyledikten sonra kulaklıklarını takarak koltuğuna oturdu.İnmek istediği durağı kaçırıp, yanlış durakta indirildiğini belirten S.Ö., şoför ile tartışmaya başladı.Minibüs şoförü M.S.D., belinden çıkardığı bıçakla S.Ö.’yü karnından bıçakladı. M.S.D. daha sonra yolcuyu bırakarak minibüs ile kaçtı. Hastaneye kaldırılan S.Ö. ise tedavi altına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, M.S.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. M.S.D., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.