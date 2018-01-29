Minibüs şoförü ile kadın yolcunun tartışması ölüm getirdi

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

Mersin’de bir minibüste şoförlük yapan M.E. ile dolmuşa binen S.Ö. isimli kadın yolcu, "fazla yolcu alma" konusundan dolayı tartıştı.Olayın ardından kadın, yakınlarını çağırarak dolmuşçunun bulunduğu yere gitti.Bunun üzerine dolmuş şoförü de yakınlarını çağırdı. Merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi’nde karşı karşıya gelen iki grup kavga etti.Kavgada bıçaklanan İ.İ. isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Bölgede çalışma yapan ekipler, kaçan şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli Y.T., T.E., F.Ç. E.Y. ve M.E. gözaltına alındı.Gözaltına alınan biri tekerlekli sandalyeli 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan Y.T. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.