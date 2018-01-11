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Minibüste 111 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli’de polisin durdurduğu bir minibüste narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, kaplamaların altına, stepneye ve ses sistemine gizlenen 111 kilo eroin ele geçirildi. Minibüsteki baba ile 2 oğlu gözaltına alındı
 

Minibüste 111 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Plakası belirlenen minibüs, İzmit’te TEM Otoyolu’nda durdurularak narkotik köpeği ’Millow’ ile arama yapıldı.

PAKETLENMİŞ HALDE 111 KİLO EROİN


Millow’un tepki vermesi üzerine araç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne çekildi. Polislerin yaptığı detaylı aramada, sökülen kaplamaların altından, ses sistemi ve stepnenin içerisine gizlenmiş 210 paket halinde 111 kilo eroin ele geçirildi.


 

EŞ SERBEST BIRAKILDI


Polis, minibüsü kullanan M.L.Ç. ve oğulları A.Ç. ile A.Ç.’yi gözaltına alırken, kucağında bebeği bulunan eşi ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi ifadelerinde, Kocaeli’de yakalanmamak için ’41’ plakalı araç seçtikleri ve aile görünümü vererek yolculuk ettiklerini söyledi.
 


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