Minibüste 111 kilo eroin ele geçirildi

PAKETLENMİŞ HALDE 111 KİLO EROİN

EŞ SERBEST BIRAKILDI

Mine Bozkurt

ekipleri, Van’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.Plakası belirlenen minibüs, İzmit’te’nda durdurularak narkotik köpeği ’Millow’ ile arama yapıldı.Millow’un tepki vermesi üzerine araç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne çekildi. Polislerin yaptığı detaylı aramada, sökülen kaplamaların altından, ses sistemi ve stepnenin içerisine gizlenmiş 210 paket halinde 111 kilo eroin ele geçirildi.Polis, minibüsü kullanan M.L.Ç. ve oğulları A.Ç. ile A.Ç.’yi gözaltına alırken, kucağında bebeği bulunan eşi ise serbest bırakıldı.Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi ifadelerinde, Kocaeli’de yakalanmamak için ’41’ plakalı araç seçtikleri ve aile görünümü vererek yolculuk ettiklerini söyledi.