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Minibüsten 37 kişi çıktı 

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir minibüste, Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı

Minibüsten 37 kişi çıktı 
Akhisar ilçe merkezi girişinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, bu sabah sürücüsünün tedirgin davranışları üzerine şüphelendikleri minibüsü durdurdu. 
 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI


Minibüste yapılan aramada 37 Pakistanlı kaçak göçmeni yakalandı. Minibüs sürücüsü Murat Özdemir gözaltına alındı. 
 

"KAÇIP KAÇMAYACAKLARI KONUSUNDA BENİM BİLGİM YOK"


İfadesinde minibüsün kendisine ait olmadığını ileri süren Özdemir, "Bana İstanbul'dan bu kişileri İzmir'e götürmem için bilgi verildi. İzmir'e ulaştığımızda beni arayacaklardı ve yolcuları o kişilere teslim edecektim. Yurt dışına kaçıp kaçmayacakları konusunda, benim bir bilgim yok" dedi.
 

TUTUKLANDI


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Özdemir, tutuklandı. Pakistanlı kaçaklar ise kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

 


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