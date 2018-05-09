Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde demiryoluna bırakılan minibüs faciaya yol açıyordu. Demiryolunda terkedilmiş olarak bırakılan minibüse yolcu treni çarptı

Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar
Turgutlu'da Irlamaz hemzemin geçidine yakın bölgede meydana gelen olayda demiryoluna plakalı minibüs kişi yada kişilerce bırakılarak terk edildi.

Demiryolunda terk edilmiş halde bulunan minibüse İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken yolcu treninde büyük panik yaşandı.


CAN KAYBI YOK


Kazada can kaybı yaşanmazken tren minibüsün demiryolundan kaldırılmasıyla yoluna devam etti.

Kaza sonrası bölge polis ve demiryolu ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken büyük bir faciaya yol açabilecek olan sorumsuz şahısların aranması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.



 


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