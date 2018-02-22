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Minik Ecrin'in ölümü herkesi yasa boğdu

Adana'da ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), dün okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı’nın, tüp bebek yöntemiyle ikiz olarak dünyaya geldiği, kardeşinin 3 günlükken yaşamını yitirdiği belirtildi

22 Şubat 2018, Perşembe 12:05
Minik Ecrin'in ölümü herkesi yasa boğdu
Olay, dün kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları, ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı, okulda öğle yemeğinin ardından aniden rahatsızlandı.


İLK MÜDAHALESİ OKULDA YAPILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI


Beraberindeki arkadaşları, hemen okul doktoruna haber verdi. İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların çöbalarına karşın kurtarılamadı.

Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti sinir krizleri geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı’nın ani ölümüyle yıkıldı.


TÜP BEBEK OLARAK DOĞDU, İKİZİ 3 GÜN YAŞAMA TUTUNDU


Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtildi.

Çiftin, kızları Ecrin Nazlı’yı üzerine titreyerek büyüttüğü ifade edildi.


İKİZİNİN YANINA DEFNEDİLDİ


Ecrin Nazlı Gür’ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)


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