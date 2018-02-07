Minik Efe kalp krizinden öldü



HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜLER AMA..



KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Gizem Yetil

Balıkesir Edremit'te oturan 25 yaşındaki Melis Ersezgin, sabah uyandıktan sonra 2 çocuğunu kontrol etmek için odalarına gitti. Ersezgin, oğlu Kuzey Efe'nın nefes almadığını fark etti.İlçede toptan gıda işi yapan 29 yaşındaki Hüseyin Ersezgin ile eşi Melis Ersezgin, minik Kuzey Efe'yi hemen Edremit Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, Kuzey Efe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.İlk incelemede kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik Kuzey Efe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kuzey Efe Ersezgin’in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Edremit’te defnedilecek.