Minik futbolcular Fethi Sekin'i unutmadı

Erdinç Şahin

ilenin kahraman şehidimizin adına birlikte organize ettikleri'na 10 yaş kategorisindetakımları katıldı.Göztepe ile Bucaspor'un karşı karşıya geldiği final maçında iki takım futbolcuları sahaya aralarına şehit polisin oğlu, Altay U12 takımı oyuncusu Burak Tolunay Sekin'i de alarak el ele çıktı.Başlama vuruşunu'ın yaptığı finalikazandı.Tüm takımlara katılım kupası ve tüm oyunculara madalya verildi.'e üzerinde adının yazılı olduğu Altay forması hediye etti.