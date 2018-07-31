Minik Leyla'nın babasına araba çarptı
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, otomobil çarpması sonucu yaralandı
Ağrı merkez Kağızman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e, plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Aydemir'in 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş, arama kurtarma çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunmuştu.