SON DAKİKA

Minik Zeynep öldürülmeden önce tecavüze uğramış

Pakistan'da cansız bedeni bir çöplükte bulunan 7 yaşındaki Zeynep'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Haberin yayılmasının ardından ülkede geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti

Minik Zeynep öldürülmeden önce tecavüze uğramış
Pakistan'ın Kasur kentinde 7 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeninin çöplükte bulunması ülkeyi karıştırdı. Zeynep’in tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi.




Lahor'un 20 kilometre güneyindeki Kasur şehrinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin polis merkezini bastığı ifade edildi. İki gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Öfkeli göstericiler, yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet gibi suçları önlememek için çaba göstermediğini savunuyor.


SON GÖRÜNTÜLERİNİ AKRABALARI ORTAYA ÇIKARDI


Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep'in ailesi de ihbarda bulunmalarının ardından polisin gerekli şekilde harekete geçmediğini düşünüyor. Zira Zeynep'in kaybolmadan önceki son görüntülerini polis değil, akrabaları ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyordu.

2 YILDA 12 BENZER CİNAYET


Kasur polisi ise son iki yılda 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı. Cinayetlerden beşinin yüzlerce polis tarafından aranan bir şüpheliyle eşleştiği de polisin açıklamasında yer alan bilgiler arasında.

Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Paris'teki lüks otelde büyük soygun

Paris'teki lüks otelde büyük soygun
Tsunami kıyı şeridini yuttu! Ölümden son anda kurtuldular

Tsunami kıyı şeridini yuttu! Ölümden son anda kurtuldular
İran savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran savaş gemisi dalgakırana çarptı
ABD’den İran’a çağrı: Tutukluları serbest bırakın

ABD’den İran’a çağrı: Tutukluları serbest bırakın
Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi

Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi
Polonya’da bir uçak acil iniş yaptı

Polonya’da bir uçak acil iniş yaptı
İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Karadağ AB üyeliğine çok yakın

Karadağ AB üyeliğine çok yakın
ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek

ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek
Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak