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Minnie Mouse en sonunda Hollywood Bulvarı'nda!

Minnie Mouse 90 yıllık partneri Mickey Mouse'ın 40 yıl önce adım attığı Hollywood Bulvarı'na en sonunda alındı 

Minnie Mouse en sonunda Hollywood Bulvarı'nda!
Minnie Mouse, 2400’den fazla şöhretin 'yıldız'ına ev sahipliği yapan Hollywood Bulvarı’na partneri Mickey Mouse’tan 40 yıl sonra girebildi.

Ub Iwerks tarafından 1928’de yaratılan karakterin ağzından yapılan açıklamada “Mickey, bu harika günü benimle paylaşmak için burada olmandan dolayı çok mutluyum. Bu senin için! Bu gerçekten hayatımın en güzel günü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler” dendi.


KATY PERRY DE ORADAYDI


Minnie Mouse’a pop şarkıcısı Katy Perry ve Disney Yöneticisi Robert Iger eşlik etti.



Mickey Mouse’ın 'yıldız'ı, Hollywood Bulvarı’na 1978 yılında işlenmişti.

Hollywood Bulvarı, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta bulunan ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yolu. "Şöhretler Kaldırımı" olarak bilinen yolda 2 bin 400'den fazla yıldızın ismi yer alıyor. 


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