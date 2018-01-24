Minnie Mouse en sonunda Hollywood Bulvarı'nda!



KATY PERRY DE ORADAYDI

Can Hakman

, 2400’den fazla şöhretin 'yıldız'ına ev sahipliği yapan’na partneri’tan 40 yıl sonra girebildi.tarafından 1928’de yaratılan karakterin ağzından yapılan açıklamada “Mickey, bu harika günü benimle paylaşmak için burada olmandan dolayı çok mutluyum. Bu senin için! Bu gerçekten hayatımın en güzel günü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler” dendi.’a pop şarkıcısıve Disney Yöneticisieşlik etti.’ın 'yıldız'ı,’na 1978 yılında işlenmişti., ABD'nin California eyaletine bağlı'ta bulunan ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yolu. "" olarak bilinen yolda 2 bin 400'den fazla yıldızın ismi yer alıyor.