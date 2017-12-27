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Miras kavgasında ablasını öldürdü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Murat D. (24)  miras nedeniyle tartıştığı ablası Nazmiye Aslan’ı (36) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Murat D., olayın ardından polise teslim oldu

27 Aralık 2017, Çarşamba 13:49
Miras kavgasında ablasını öldürdü!
Sakarya'da Murat D., babalarından kalan miras nedeniyle sorun yaşadığı ablası Nazmiye Aslan’ın evine gitti. İki kardeş miras kalan ev ve arsa nedeniyle evin önünde tartışmaya başladı. Murat D. tartışma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle ablasını vurdu.

ÇÖP KONTEYNERİNİN ARKASINA SAKLADI

Göğsünden yaralanan Nazmiye Aslan güçlükle evinin önünde bulunan çöp konteynerinin arkasına saklanırken kardeşi ise tüfekle kaçtı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nazmiye Aslan kurtarılamadı. Murat D. olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Alaattin ONUR/DHA

 
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