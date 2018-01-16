Miray Daner’e hayranlarından sürpriz hediye

Ali Keser / POSTA



DEDİKODU ÇIKTI

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2 ay önceden hazırlığa başlayan fanları, aralarında topladıkları paralarla çocuk esirgeme yurdundaadına oyun odası yaptırdılar. Miray Daner ilk pastasını çocuklarla kesti. Bu sırada duygulanıp ağladı.Hayranları, Miray Daner için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na da bağışta bulundu.İşte Miray Daner adına yaptırılan oyun odasıMiray Daner ikinci kutlamayı ‘’in ‘Leon’uile gerçekleştirdi. İkilinin samimi eğlencesi, bir kez daha aşk dedikodularına neden oldu.Küçük bir not: Hayranları, doğum gününde Boran Kuzum’un adına Afrika’da su kuyusu açtırmıştı.