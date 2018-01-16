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Miray Daner’e hayranlarından sürpriz hediye

Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in ‘Hilal’i Miray Daner’in geçen pazar doğum günüydü. Hayranları 19 yaşına basan Miray Daner için sürpriz bir organizasyona imza attı

Miray Daner’e hayranlarından sürpriz hediye
Ali Keser / POSTA

2 ay önceden hazırlığa başlayan fanları, aralarında topladıkları paralarla çocuk esirgeme yurdunda Miray Daner adına oyun odası yaptırdılar. Miray Daner ilk pastasını çocuklarla kesti. Bu sırada duygulanıp ağladı.


DEDİKODU ÇIKTI


Hayranları, Miray Daner için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na da bağışta bulundu.


İşte Miray Daner adına yaptırılan oyun odası

Miray Daner ikinci kutlamayı ‘Vatanım Sensin’in ‘Leon’u Boran Kuzum ile gerçekleştirdi. İkilinin samimi eğlencesi, bir kez daha aşk dedikodularına neden oldu.



Küçük bir not: Hayranları, doğum gününde Boran Kuzum’un adına Afrika’da su kuyusu açtırmıştı.

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