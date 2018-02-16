Miray Daner kimdir? Miray Daner Beyaz Show'a katılıyor!

Vatanım Sensin'in
güzel oyuncusu Miray Daner
, Beyaz Show'a
katılıyor. Beyaz Show'un fragmanında görenler merak ediyor. Miray Daner kim, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
MİRAY DANER KİMDİR?
Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner,
1999'da İstanbul'da doğdu.
Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner
, 2009'da Bez Bebek
dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam
dizisinde Gonca karakterini canlandırdı.
2015'te Medcezir
dizisinde canlandırdığı Beren
karakteri ile tanındı. Şu an Vatanım Sensin
'de rol alan Miray Daner
'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk
filminde beraber rol almış.
Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner
dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner
Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü aldı.
Serenay Sarıkaya Miray Daner
için "Ona bayılıyorum'' demişti.
İşte Vatanım Sensin dizisi oyuncularının da konuklar arasında olacağı Beyaz Show'un tanıtım videosu:
Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu
Miray Daner göğüslerini küçülttürecek
Boran Kuzum - Miray Daner
Vatanım Sensin'de Hilal
rolünü canlandıran Miray Daner, Boran Kuzum'un
canlandırdığı Leon
karakteriyle dizide yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.
Miray Daner göğüslerini küçülttürecek
Vatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum: İş bulabilmek için çok çabaladım
Boran Kuzum'un hayranları oyun öncesi yolunu kesti
Elif Bayram