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Miray Daner kimdir? Miray Daner Beyaz Show'a katılıyor!

Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in Hilal’i Miray Daner, bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Peki Miray Daner kimdir? İşte detaylar...

16 Şubat 2018, Cuma 14:19
Miray Daner kimdir? Miray Daner Beyaz Show'a katılıyor!
Vatanım Sensin'in güzel oyuncusu Miray Daner, Beyaz Show'a katılıyor. Beyaz Show'un fragmanında görenler merak ediyor. Miray Daner kim, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

MİRAY DANER KİMDİR?

Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner, 1999'da İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner, 2009'da Bez Bebek dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandırdı.

2015'te Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile tanındı. Şu an Vatanım Sensin'de rol alan Miray Daner'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk filminde beraber rol almış. 

Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner  Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü aldı.



Serenay Sarıkaya Miray Daner için "Ona bayılıyorum'' demişti.



İşte Vatanım Sensin dizisi oyuncularının da konuklar arasında olacağı Beyaz Show'un tanıtım videosu:



Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de! 

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Miray Daner göğüslerini küçülttürecekMiray Daner göğüslerini küçülttürecek


Boran Kuzum -  Miray Daner

Vatanım Sensin'de Hilal rolünü canlandıran Miray Daner, Boran Kuzum'un canlandırdığı Leon karakteriyle dizide yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Miray Daner göğüslerini küçülttürecekMiray Daner göğüslerini küçülttürecek
Vatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum: İş bulabilmek için çok çabaladımVatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum: İş bulabilmek için çok çabaladım
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