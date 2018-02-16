Miray Daner kimdir? Miray Daner Beyaz Show'a katılıyor!

MİRAY DANER KİMDİR?

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Miray Daner göğüslerini küçülttürecek

Miray Daner göğüslerini küçülttürecek

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Elif Bayram

güzel oyuncusukatılıyor. Beyaz Show'un fragmanında görenler merak ediyor. Miray Daner kim, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan1999'da İstanbul'da doğdu.Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan, 2009'dadizisinde rol aldı. Daha sonradizisinde Gonca karakterini canlandırdı.2015'tedizisinde canlandırdığıkarakteri ile tanındı. Şu an'de rol alan'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvelfilminde beraber rol almış.dizideki performansıyla çok beğeniliyor.Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü aldı.için "Ona bayılıyorum'' demişti.Vatanım Sensin'derolünü canlandırancanlandırdığıkarakteriyle dizide yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.