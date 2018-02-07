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Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Roma'da top koşturan Cengiz Ünder için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İtalyan Corriere dello Sport'a konuşan Lucescu sözlerine, "Almanya'ya Türk oyuncuları izlemeye gittiğim zaman telefonum çalıyor. Ama kararsızlar. Bunda da haklılar. Alman Milli Takımı'nı beklemek istiyorlar." diyerek başladı. 
 

"CENGİZ BENİ ŞAŞIRTMADI"


Cengiz Ünder'in Verona'ya attığı gol ve Roma'nın kazanmasıyla ilgili de konuşan Lucescu, "Bu benim için şaşırtıcı olmadı. Zamana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Türkiye'den erken ayrıldığını söylerken sadece Milli Takım için konuşmuştum. Çünkü oyuncuları iyi bir grup haline getirmeniz için onları sürekli bir arada tutmanız lazım. Yurtdışına gittikleri zaman bu çok zor oluyor. dedi. 
 

"ONA 'ROMA'DA SAKIN PES ETME' DEDİ"


Cengiz'in zor bir lige gittiğini ama bunun onu daha da olgunlaştıracağını belirten deneyimli teknik adam, "Onu defalarca uyardım. 'Sakın pes etme' dedim. Şimdi İtalyanca da konuşmaya başladı. Sonuçlarını da görecektir." şeklinde konuştu. 
 

"HAKAN DA ALIŞACAK"


Hakan Çalhanoğlu'nun da Serie A'ya alışacağını belirten Lucescu, "O daha 23 yaşında. Ortamlara alışması lazım. Kendisini daha iyi gösterecektir" dedi. 

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