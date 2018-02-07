Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü

"CENGİZ BENİ ŞAŞIRTMADI"

"ONA 'ROMA'DA SAKIN PES ETME' DEDİ"

"HAKAN DA ALIŞACAK"

Erdinç Şahin

Teknik Direktörüİtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Roma'da top koşturaniçin övgü dolu açıklamalarda bulundu., "yaoyuncuları izlemeye gittiğim zaman telefonum çalıyor. Ama kararsızlar. Bunda da haklılar.'nı beklemek istiyorlar." diyerek başladı.r'in Verona'ya attığı gol ve Roma'nın kazanmasıyla ilgili de konuşan Lucescu, "Bu benim için şaşırtıcı olmadı. Zamana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Türkiye'den erken ayrıldığını söylerken sadece Milli Takım için konuşmuştum. Çünkü oyuncuları iyi bir grup haline getirmeniz için onları sürekli bir arada tutmanız lazım. Yurtdışına gittikleri zaman bu çok zor oluyor. dedi.Cengiz'in zor bir lige gittiğini ama bunun onu daha da olgunlaştıracağını belirten deneyimli teknik adam, "Onu defalarca uyardım. 'Sakın pes etme' dedim. Şimdi İtalyanca da konuşmaya başladı. Sonuçlarını da görecektir." şeklinde konuştu.'nun daalışacağını belirten Lucescu, "O daha 23 yaşında. Ortamlara alışması lazım. Kendisini daha iyi gösterecektir" dedi.