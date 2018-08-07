Mısır, ayçiçeği zeytin, incir ve ceviz ekimine yasak getirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Bilindiği gibi 18 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan bir duyuru ile 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde sınırın 200 metre ilerisine kadar kısa boylu ürünlerin haricinde, mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmış idi.

"YASAK HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu kapsamda Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkiye istinaden, 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekimi yasaklanan mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçlarında ekimi yasaklanmış olup yasak halen devam etmektedir.

"TÜM ARAZİ SAHİPLERİNE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR"

Sınır ilçe Kaymakamlıkları tarafından, ekimi yasaklanan tarım ürünlerinin 1'inci ve 2'nci derece askeri yasak bölge içerisinde bulunan tüm arazi sahiplerine tebliğ edilmiştir. 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde, yukarıda anılan kanun hükümleri ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması devam etmektedir.

Genelge ve emre aykırı ekim yapanlar hakkında Hatay Valiliği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanmaktadır."



