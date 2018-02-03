Mısır’da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

'NADİR RASTLANAN OYMALAR VAR'

Senim Tanay

Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani mezarın bulunduğu bölgede yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, El-Cebane bölgesinde Antik Mısır’ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait bir mezar bulunduğunu belirtti.Mezarın o dönem toplumunda önemli yeri olan bir kadın kahine ait olduğunu aktaran Halid el-Anani , bunun 2018 yılının son değil, ilk arkeolojik keşfi olduğunu ifade etti.Halid el-Anani ayrıca, yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulunduğuna işaret etti.