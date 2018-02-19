Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası verildi

Mısır’da mahkeme şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 4 sanık hakkında idam cezası verdi

Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası verildi
Mısır’da mahkemenin şiddet olaylarına karışmak ve yasa dışı bir örgüt kurmakla suçlanan 4 sanık hakkında idam cezası verdiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi 2’si firari 2’si tutuklu 4 sanığı "2015 yılında bir yargıca suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı bir örgüte üye olmak"tan suçlu bularak idama mahkum etti.

Aynı davadan gıyaben yargılanan 12 sanık hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası veren mahkeme, tutuklu yargılanan diğer 14 sanık hakkında ise on beşer yıl hapis cezasına hükmetti.

Savcılık, 14’ü gıyaben 16’sı ise tutuklu yargılanan 30 sanığı, yargıç Fethi el-Beyyumi’ye suikast girişiminde bulunmak, yasa dışı bir örgüt kurmak ve yönetmek, silah bulundurmak, kamu malına ve özel mülke zarar vermekle suçlamıştı.

Dört sanık hakkında mahkeme geçen ocak ayında idam kararı vererek, sanıkların dosyalarını görüşünü almak üzere ülke müftüsüne göndermişti.

Mısır yasalarına göre, sanıklar 60 gün içinde karara itiraz edebiliyor. Haklarında gıyaben ceza verilenlerin gözaltına alınması veya teslim olmaları durumunda ise sanıklar tekrar yargılanıyor.

AA


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