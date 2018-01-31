Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı

Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı
MSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin 549 milletvekilinin desteğini aldığı, 161 bin 707 seçmenin de imzasını topladığı kaydedildi.

Açıklamada ikinci aday Musa'nın ise 20 milletvekilinin desteğini alarak aday olmaya hak kazandığı belirtildi.

Mısır seçim yasasına göre, adayların meclisteki 596 milletvekilinden en az 20'sinin desteğini almaları veya 27 vilayetin en az 15'inden 25 bin seçmenin imzasını noter tasdikli olarak toplamaları gerekiyor.

Bu arada meclisteki 16 muhalif milletvekilinin oluşturduğu "25-30 Bloğu", yaptığı açıklamada, mart ayında yapılacak seçimleri, "ülkenin tarihi için çirkin bir görüntü” olarak nitelendirdi.

Hiçbir adaya destek vermediklerini belirten 25-30 Bloğu, açıklamasında, "Bu şekilde inatla devam etmek ülkede tıkanıklığa yol açacak ve yönetimin anayasa mucibince el değiştirmesi konusundaki ümitleri tüketecektir. Bu tehlikeli bir durumdur." ifadesine yer verdi. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26-27-28 Mart 'ta sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'de federal yargıç, İsrail'i boykotu yasaklayan yasayı askıya aldı

ABD'de federal yargıç, İsrail'i boykotu yasaklayan yasayı askıya aldı
First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!
8 yıldır postalarını teslim etmeyip biriktiren postacı yakalandı

8 yıldır postalarını teslim etmeyip biriktiren postacı yakalandı
Hindistan'da sekiz aylık bir bebek kuzeni tarafından tecavüze uğradı

Hindistan'da sekiz aylık bir bebek kuzeni tarafından tecavüze uğradı
Donald Trump, Guantanamo kararını açıkladı

Donald Trump, Guantanamo kararını açıkladı
Pentagon'dan YPG itirafı

Pentagon'dan YPG itirafı
7 yaşındaki çocuğa kelepçe

7 yaşındaki çocuğa kelepçe
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi
Fransız iş adamı Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Fransız iş adamı Pierre Agnes okyanusta kayboldu
Suriyeli muhalifler Rusya’yı terk etti

Suriyeli muhalifler Rusya’yı terk etti
Erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu

Erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu