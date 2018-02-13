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Mısır'da kritik görüşme... Önce ABD sonra Rusya

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'i kabul ettiği bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi geçtiğimiz gün de ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmüştü.

13 Şubat 2018, Salı 22:27
Mısır'da kritik görüşme... Önce ABD sonra Rusya
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ve Mısır İstihbarat Başkan Vekili Abbas Kamil arasında gerçekleşen toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini geliştirme yollarının görüşüldüğü belirtildi. Bölgedeki gelişmeler ve krizlere karşı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Sisi, "terörün ortadan kaldırılmasının uluslararası toplumun çabası, terörist gruplar arasında ayrımcılık yapılmaması ve terörün askeri, siyasi ve fikri olarak her düzeyde kaynaklarına son verilmesini" gerektirdiğini söyledi.

Öte yandan, Narışkin de terörün bölgesel ve küresel çapta büyük tehdit oluşturduğu bir dönemde iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Açıklamada, Rus yetkilinin Mısır'a geldiği ve ülkeden ayrılacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.

Sisi'nin, 2013'teki askeri darbeyle Mısır'da yönetimi ele geçirmesinin ardından iki ülke arasında askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artması dikkati çekiyor.


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