Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam

Mısır Ulaştırma Bakanlığı, başkent Kahire'deki metro ücret tarifesine yüzde 50, 150 ve 250 oranında zam yaptı

Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam
Son Dakika haberine göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu zammın cuma gününden itibaren geçerli olacağı ve ücretlerin durak sayısına göre 3, 5 ve 7 cüneyh olacağı duyuruldu.

Bakanlık, engellilere yönelik ücret tarifesinde ise indirime gitti. Buna göre engelliler bir cüneyh yerine artık 50 kuruş ödeyecek. Öğrenciler, engelliler ve belli bir yaşın üstündekilerin aylık abonman ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.


MALİ AÇIK YÜZDE 94


Söz konusu değişikliklerin sosyal adaletin sağlanması, metro sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl ve bu yıl bakım masraflarındaki mali açığın yüzde 94'e ulaştığı belirtildi.

Kahire'de 79 kilometre uzunluğundaki 3 metro hattında 64 durak bulunuyor. Mısır metro hattını günlük yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor. Mısır yönetimi, 23 Mart 2017'de metro ücret tarifesinde yüzde 100 zam yaparak 2 cüneyhe yükseltmişti. Eski tarifede durak sayısı uygulaması bulunmuyordu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped

Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped
Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor

Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
ABD, İran yaptırımlarına başladı 

ABD, İran yaptırımlarına başladı 
Vladimir Putin hokey maçında 7 gol attı

Vladimir Putin hokey maçında 7 gol attı
Kenya’da baraj kapağı patladı, onlarca ölü var

Kenya’da baraj kapağı patladı, onlarca ölü var
Irak'ta seçimler elektronik arızalarla başladı

Irak'ta seçimler elektronik arızalarla başladı
Merkel ve Macron, İsrail ve İran'a çağrıda bulundular: Gerilimi düşürün

Merkel ve Macron, İsrail ve İran'a çağrıda bulundular: Gerilimi düşürün
İngiliz hükümeti Bilhac'tan özür diledi

İngiliz hükümeti Bilhac'tan özür diledi
KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi