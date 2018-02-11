Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonda 16 militanın öldürüldüğünü duyurdu

Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü
BBC Türkçe'nin haberine göre, Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, aralarında silah depoları, motorsikletler ve araçların da bulunduğu onlarca hedefin de yok edildiği, dört militan ve 30 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfelttah el Sisi, geçen Kasım'da bir camiye düzenlenen ve 300 kişinin hayatına mal olan silahlı ve bombalı saldırının ardından, orduya bu ay sonuna dek bölgedeki terör gruplarının yenilgiye uğratılması emrini vermişti.

Saldırının şüphelisi olarak IŞİD bağlantılı bir örgüt gösterilmiş ve Sisi bölgede üç ay içinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm gücün kullanılması talimatı vermişti.

Operasyona, kara hava ve donanma birlikleriyle, sınır muhafızları da katıldı.

Ordu'nun yazılı açıklamasında, bir iletişim merkezi ve altı uyuşturucu çiftliğnin de ele geçirildiği kaydedildi.
 

SİNA KÖRFEZİ, İSRAİL VE GAZZE ŞERİDİ'YLE KOMŞU


Geçen hafta New York Times gazetesi, İsrail uçaklarının Mısır Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bölgede hava saldırıları düzenlediğini yazmıştı.

Mısır bu iddiayı reddederken, İsrail yorum yapmadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor

ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor
İsrail'den kuzey sınırında hava savunmasını güçlendirme kararı

İsrail'den kuzey sınırında hava savunmasını güçlendirme kararı
ABD Başkanı Trump: Kudüs müzakere konusu değil

ABD Başkanı Trump: Kudüs müzakere konusu değil
Rusya: Silahlarımızı gerekli gördüğümüz her yerde konuşlandırmaya devam edeceğiz

Rusya: Silahlarımızı gerekli gördüğümüz her yerde konuşlandırmaya devam edeceğiz
Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü

Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü
Hollanda’da yaşayan Türklerden bir ilk: Selfieçino

Hollanda’da yaşayan Türklerden bir ilk: Selfieçino
Tanımadığı erkeklere sarılarak para kazanıyor

Tanımadığı erkeklere sarılarak para kazanıyor
İsrail ile İran arasında 'sular ısınıyor'

İsrail ile İran arasında 'sular ısınıyor'
Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!

Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!
ABD'de helikopter düştü: En az 3 ölü!

ABD'de helikopter düştü: En az 3 ölü!
Rusya: Suriye'de Rus askerlerin yaşımının tehdit edilmesi kabul edilemez

Rusya: Suriye'de Rus askerlerin yaşımının tehdit edilmesi kabul edilemez