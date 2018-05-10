Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları sürüyor

Mısır ordusu tarafından 'Sina 2018' kapsamında yürütülen operasyonlarda 21 kişi öldürüldü, 238 kişi tutuklandı

Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları sürüyor
Mısır ordusu, başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin öldürüldüğünü, 238 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "9 Şubat'ta başlatılan Sina 2018 Operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde yürütülen operasyonlarda silahlı tekfirci gruplardan 21 kişinin öldürüldüğü, 238 kişinin tutuklandığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca son rakamlarla birlikte operasyonların başladığı şubat ayından bu yana öldürülenlerin sayısının 259'a, tutuklananların 4 bin 467'ye yükseldiği, Mısır ordusunun ise 35 kayıp verdiği aktarıldı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı 9 Şubat'ta kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.

AA


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