Mısır Ortodoks Kilisesi sosyal medya kullanımını yasakladı

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıpti Ortodoks kilisesine bağlı ruhban manastırlarında sosyal medya platformu Facebook'un kullanımı yasaklandı. İlk kez uygulandığı belirtilen rahiplik disiplin kararları gereği, internet üzerinde rahiplere ait sosyal medya hesaplarının kapatılması istendi.

Kahire'nin kuzeyindeki Vadi Natron Manastırına bir yıl boyunca hiç yeni rahip kabul edilmemesinin kararlaştırıldığı, ayrıca söz konusu manastırda rahiplik yapan bir kişiden bu sıfatın alınarak sivil hayata döndürüldüğü kaydedildi.

Kararların 29 Temmuz'da Vadi Natron'da Makaryos Manastırı'nda Başrahip Epfaniyos'un şüpheli ölümü üzerine alındığı belirtildi.

Öte yandan Papa 2. Tavadros, resmi Facebook sayfasını kapattığını duyurmuştu. Ayrıca açıklamada, manastırı ziyaret eden Kıptilerin içerideki talimatlara uymaları ve sınırları aşmamaları çağrısında bulunuldu.

Resmi verilere göre 104 milyon nüfuslu Mısır'da Kıpti nüfusun 10 milyon olduğu tahmin ediliyor.

AA