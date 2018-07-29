Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Port Said limanında bir işçi otobüsünün kaza yaptığını, en az 9 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Halid Mücahid, sağlık ekiplerinin yaralıların durumunu takip ettiğini ve tıbbi müdahalede bulunduğunu söyledi. Mücahid, 12 ambulansın Port Said Hastanesine sevk edildiğini ifade ederken, birçok yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti.

İHA