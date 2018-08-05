Gazze'deki Maliye Bakanlığına bağlı Petrol Kurumu Müdürü Halil Şukfe, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Mısır, Gazze Şeridi'ne 250 ton gazın girişine resmen izin verdi." dedi.

Şukfe, 250 ton gazın girişine verilen bu iznin "Mısır gazının günlük olarak Gazze'ye girmesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmasına kadar olan deneme süresi" kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Temmuz ayında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatan İsrail makamları, geçen hafta da evlerde kullanılan gaz ve yakıtın Gazze'ye girişini yasaklamıştı.

İSRAİL TEK TİCARİ SINIR KAPISINI DA KAPATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurmuştu.

İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze denizi açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.

AA