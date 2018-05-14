İsrail'in "Kanal 2" televizyonunun haberine göre, Mısır yönetimi ülkeyi ziyaret eden İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyetine "Filistinlilerin ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için Gazze'nin doğu sınırında düzenleyeceği yürüyüşte büyük olaylar çıkması durumunda İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alabileceğini" iletti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki bir heyet dün birkaç saatlik ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Hamas heyetinin Mısır İstihbarat Birimi yetkileriyle bir araya geldiği görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösterilere hazırlanıyor.