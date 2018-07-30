İngiliz devinde geçtiğimiz sezon Premier Ligi'nde 36 karşılaşmada görev alan ve 32 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcunun ünü çoktan sınırları aşmış durumda.

Salah için bu kitapta, "Mısırlı Messi", "Firavun", "Bitirici" lakaplarını bir yana bırakıp bütün İngiltere'nin dediği gibi kısaca "Mo" deniyor. Onun Mısır'ın küçük bir kasabasından, futbolun zirvesine uzanan zorlu yolculuğu CNN Turk Spor Spikeri Uğur Önver'in kaleminden okura anlatılacak.



