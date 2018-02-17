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Mısırla kadına tacizde bulunan bürokrat!

Konya'da ikamet izni için Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giden Mısırlı bir kadın, bürokrat tarafından taciz edilmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Bu olayı Ertuğrul Özkök köşesine taşıdı

Mısırla kadına tacizde bulunan bürokrat!
Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B., idareye ikamet izin için başvuran bir Mısırlı göçmen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şikayetçi kadının evinde gözaltına alınan müdür, karakoldaki ifadesinin ardından savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Konya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

Mısırlı kadın 'Onun tacizleri yüzünden Konya'yı terk etmiştim' derken, tacizle suçlanan müdür ise kadının evine 'ihtiyaçlarını tespit etmek için yardım amaçlı olarak gittiğini' savundu ve suçlamaları reddetti. 

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Konya'da yaşanan bu olayı köşesine taşıdı. İşte o satılar:
 

HIMAR’LI KADINA BAKINCA O NE GÖRDÜ, BİZ NE GÖRÜYORUZ


Dün anlattığım ve senaryo haline getirdiğim taciz olayı var ya... Onun bir de fotoğrafı var...
Şimdiii sıkı durun...
***
Tacizci bürokrat ile tacize uğradığı iddia edilen Mısırlı kadının birlikte fotoğrafını koyuyorum...
Fotoğrafı kadının oğlu gizlice çekmiş.
***
Dünü hatırlayın...
Adam kadını ikna etmek için ne demişti?
“Seni istiyorum ve seni seviyorum.”
Kadın da ne demişti?
“Yahu sen beni iki defa gördün, nasıl olup da seviyorsun...”
***
Mısırlı kadın “Gördün” diyor...
Ama ben bu fotoğrafa bakınca ister istemez soruyorum...
Yahu arkadaş bu ‘hımar’lı kadında neyi gördün...


***
Allah aşkına siz bu fotoğrafta kadını görüyor musunuz...
Bürokrat arkadaş da bizim gördüğümüz kadını görüyorsa...
Ne görmüş acaba...


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