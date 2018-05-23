Mısırlı akademisyene 10 yıl hapis cezası

Mısır askeri mahkemesinin, "yasaklı örgüte üye olma, ulusal güvenlik sırlarını ifşa etme" suçlamalarıyla yargılanan Mısırlı gazeteci ve akademisyen İsmail el-İskenderani hakkında 10 yıl hapis cezası verdiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, askeri mahkemede görülen davanın duruşmasında, İskenderani, "yasaklı örgüte üye olma, ulusal güvenlik sırlarını ifşa etme" suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sina meseleleri konusunda uzman olan akademisyen İskenderani ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısırlı gazeteci ve akademisyen İskenderani, Kasım 2015'te Almanya'daki German Council on Foreign Affairs tarafından düzenlenen bir çalıştaydan dönerken havaalanında gözaltına alınmıştı.

"Yasaklı örgüte üye olma", "ulusal güvenlik sırlarını ifşa etme" gibi çeşitli suçlamalarla yargılanan İskenderani, hakkında henüz bir hüküm verilmeden tutukluluk süresi yenilenmişti. İskenderani'nin dosyası geçen ocak ayında askeri mahkemeye sevk edilmişti.

Bazı insan hakları örgütleri, Mısır makamlarını "özgürlükleri kısıtlamakla" suçlarken, Kahire yönetimi de suçlamaları reddederek, bu bağlamda alınan yargı kararlarının askıya alınmasını kabul etmiyor.

AA