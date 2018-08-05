Mısırlı hac görevlilerine siyaset yasağı

Kahire’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, görevli imamlardan mukaddes topraklarda siyaset konuşmamaları ve siyasetle ilgili sorulara cevap vermemelerini istedi.

Görevlilerin hacı adaylarına hizmet etmek ve Mısır’ı kutsal topraklarda iyi temsil etmekten başka gayesi olmadığına dikkati çeken Cuma, “siyaset konuşmama” hususundaki talimatlara uyulmasını talep etti.

Vakıflar Bakanı Cuma ayrıca imamlara, Suudi Arabistan yönetiminin bu konudaki isteklerinin de yerine getirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Nüfusu 100 milyonu bulan Mısır’ın bu seneki kontenjanının 78 bin hacı olduğu açıklandı. Mısır yönetimi söz konusu kontenjanın bir kısmını Vakıflar Bakanlığı aracılığıyla ve kurayla belirlenenlere, bir bölümünü ise özel turizm şirketleri ile gitmek isteyen hacı adaylarına ayırıyor.

AA