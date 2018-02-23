Mısırlı polis 3. kattan düşen çocuğu yakaladı



ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞUN ANNESİ TELEVİZYONLARA KONUŞTU

Can Hakman

’da kahraman bir polisin doğru zamanda doğru yerde olması bir felaketin eşiğinden dönülmesine sebep oldu. Asyut kentinde devriye gezen 45 yaşındaki polis memuru Kamil Fethi Geed, yoldan geçerken bir pencereden sarkan çocuk gördü. Apartmanın 3. katındaki pencereden sarkan çocuğu görünce harekete geçen Geed, iki polisi daha yanına çağırarak organize oldu.Çocuğa dayanmasını söyleyen polis memuru, yakındaki bir mağazadan buldukları büyük bir halıyı sererek düşüşü azaltmak için son çareye başvurdular. Bu sırada çocuk dengesini iyice kaybedince, 3. kattan aşağı düştü.Bu sırada binanın altındaki mağazaya ait gizli kameradan çekilen görüntülerle bütün bu süreç kameralara yansırken, çocuk aşağıda gerili olarak duran halıya ve kahraman polis memurunun üzerine iniş yaptı. Video Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanırken, çocuğun annesi Mısır televizyonlarına konuştu. 5 yaşındaki Ammar Motaz Abd El-Salam’ın annesi, “Biz içerideydik ve bir nişan vardı. Cam kenarındaki bir masaya çıkmıi fakat masa devrilince kendini pencereden aşağı sarkarken bulmuş. Kabalık olduğu için oğlumuzun kaybolduğunu çok geç fark ettik” ifadesini kullandı.El-Salam’ın annesi, “Bir anda kapı çaldı ve apartmandan bir çocuk düştüğünü söylediler. O zaman ne olduğunu anladık” dedi.