Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel Wahab'a hapis cezası

Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel Wahab, Nil Nehri'nin temizliğine ilişkin yaptığı şaka nedeniyle altı ay hapis cezasına mahkum edildi

27 Şubat 2018, Salı 22:41
Mısırlı şarkıcı Sherine Abdel Wahab'a hapis cezası
Mısır'ın en meşhur şarkıcılarından biri olan ve "O Ses" yarışmasının Arap versiyonunun jüri üyelerinden Sherine Abdel Wahab, bir hayranına Nil Nehri'nden suç içmenin parazit bulaştırabileceğini söylemişti.

Başkent Kahire'deki mahkeme, Sherine Abdel Wahab'ı yalan haber yaymaktan mahkum ederken, temyiz süreci tamamlanana kadar serbest bırakılmasına hükmetti.

Mısır medyası, karar kapsamında Sherine Abdel Wahab'ın 10 bin Mısır pound'u (2 bin 155 lira) ceza ve 5 bin pound (1077 lira) da kefalet ödemesine hükmedildi.

'NİL'DEN SU İÇTİNİZ Mİ?' ŞAKASI


Geçen yıl Kasım ayında verdiği konser sırasında bir hayranı Sherine'den "Maşrebteş Men Nilha (Nil'den Su İçtiniz Mi?)" şarkısını söylemesini istemişti.

Şarkıcı da "Nil'den su içmek beni şistozomiyaz (bir tür parazitin sebep olduğu enfeksiyon) yapıyor" yanıtı vermişti.

Bu olayın videosu internette yayınlanınca da ülkede kıyamet kopmuştu.

Şirine, konserde yaptığı bu şaka nedeniyle tüm Mısırlılardan özür dilemişti.

Mısırlı şarkıcıya Nil Nehri ile 'dalga geçtiği' gerekçesiyle yasakMısırlı şarkıcıya Nil Nehri ile 'dalga geçtiği' gerekçesiyle yasak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eurovision 2014 birincisi Conchita Wurst'tan samimi itiraf

Eurovision 2014 birincisi Conchita Wurst'tan samimi itiraf
Courtney Stodden yine çok cesur!

Courtney Stodden yine çok cesur!

Lawrence Kim Kardashian'ı fena bozdu

Lawrence Kim Kardashian'ı fena bozdu
The Walking Dead 8. sezon 9. bölüm

The Walking Dead 8. sezon 9. bölüm
Kendall Jenner'ın ayakları olay oldu!

Kendall Jenner'ın ayakları olay oldu!
Kim Kardashian kıyafetinin içinde adeta kayboldu

Kim Kardashian kıyafetinin içinde adeta kayboldu
Kylie Jenner'a Travis Scott'tan Ferrari sürprizi

Kylie Jenner'a Travis Scott'tan Ferrari sürprizi
Podyumdan Hailey Baldwin geçti!

Podyumdan Hailey Baldwin geçti!
Emily Ratajkowski evlendi!

Emily Ratajkowski evlendi!
Jennifer Lopez yıllara meydan okuyor

Jennifer Lopez yıllara meydan okuyor
Meghan Markle'ın eski pozları gündem oldu

Meghan Markle'ın eski pozları gündem oldu