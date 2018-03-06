Mısırlı televizyon sunucusu Amr Edib'ten 'neom' yanıtı

Mısırlı ünlü televizyon programı sunucusu rejim yanlısı Amr Edib, ülkesinin, Suudi Arabistan'a NEOM projesi için toprak satmadığını söyledi

Mısırlı televizyon sunucusu Amr Edib'ten 'neom' yanıtı
Tiran ve Sanafir Adaları'nın ardından, Sina Yarımadası'nın güneyindeki Mısır arazilerinin de Suudi Arabistan'a satıldığı yönündeki iddialara rejim yanlısı ünlü televizyon sunucusu Amr Edib'den cevap geldi.

Özel bir televizyon kanalında sunduğu programda, kendisinin de aralarında olduğu bir grup basın mensubunun ülkeye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesine değinen Edib, şunları kaydetti:

"Mısır'ın toprak sattığı yönünde haberler yapılıyor. Prens Bin Selman'a bu konuyu sorduğumda bana 'Mısır ve Ürdün'ün NEOM projesine ortak olduğunu ve bu bağlamda Kahire ile 10 milyar dolarlık bir turizm yatırım projesi üzerinde anlaşıldığını, proje çizimlerinin 2018 yılı sonunda hazır olacağı, 2019 sonunda da inşaata başlanması için 2 milyar doların aktarılacağını' söyledi."


AMR EDİB'TEN NEON YANITI


Prens'e, "Mısır topraklarını sattı mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Edib, "Hayır burası Mısır toprağı ancak üzerinde Suudi Arabistan yatırım yapacak." yanıtını aldığını belirtti.

Edib, Mısır'ın, NEOM projesine Kızıldeniz üzerindeki topraklarından bin kilometrekarelik bir alanla dahil olacağını, bu bölgenin serbest dolaşımın uygulanacağı Mısır-Suudi Arabistan ortak bölgesi olacağını, burada toprakların satımı ya da taksiminin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır toprakları üzerinde 26 bin 500 kilometrekarelik alanda inşa edilecek ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatırım projesini kamuoyuna duyurmuştu.

Muhammed bin Selman, veliaht prens olarak ilk yurt dışı ziyaretini önceki gün Mısır'a gerçekleştirmişti.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Mısır ziyareti sırasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

AA


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