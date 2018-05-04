Mişri ve Selame Libya seçimlerini görüştü

LİBYA'DAKİ SİYASİ TIKANIKLIK

Can Hakman

tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,ilebaşkent'ta bir araya geldi. Görüşmede,'daki durum, siyasi diyalog sürecinde gelinen son nokta ve Mişri ile Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in iki hafta önce'ın başkenti'ta gerçekleştirdiği görüşme ele alındı.ile, Libya'da yapılması planlanan seçimlerin Siyasi Anlaşma çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Mişri, Selame'ye, BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyonun yaptığı ortak yazılı açıklamanın bir nüshasını teslim etti.daha önce yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü komisyonun açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı. 30 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen dörtlü komisyondan yapılan açıklamada, Libya'da bu yıl bitmeden parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulanmıştı.Libya'da BM'nin hazırladığı eylem planına göre, bu yıl cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM tarafından onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önermişti. Selame, planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.AA