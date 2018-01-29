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Mitroviç'in transferinde son dakika gelişmesi

Club Brugge, Beşiktaş'tan Matej Mitrovic’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:36
Mitroviç'in transferinde son dakika gelişmesi
Beşiktaş, Matej Mitrovic’i Club Brugge'e kiraladığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro!

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
 

400 BİN AVRO GEÇİCİ TRANSFER BEDELİ


2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

 


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