Mitroviç'in transferinde son dakika gelişmesi

400 BİN AVRO GEÇİCİ TRANSFER BEDELİ

Yaşar Can

Beşiktaş, Matej Mitrovic’i Club Brugge'e kiraladığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro!Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: