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Mitrovic, Şenol Güneş'le ilgili konuştu

Kiralık olarak Club Brugge’e giden Matej Mitrovic, Dünya Kupası öncesi düzenli oynamak için Beşiktaş’tan ayrıldığını ifade etti, “Kulübede beklemenin benim için anlamı yoktu. Pepe, Vida, Tosic ve Medel’in ardından 5. oyuncuydum” dedi.

Mitrovic, Şenol Güneş'le ilgili konuştu
Beşiktaş’ın ara transferde Belçika Ligi lideri Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Matej Mitrovic, kariyerindeki bu sürpriz değişikliği Hırvat basınına verdiği röportajda değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekipteki günlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Kartal’dan ayrıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
 

"ŞANS BEKLEMEK DOĞRU OLMAZDI"


Geride kalan kısa sürede Club Brugge formasıyla 2 maça çıkan ve bir de gol atan Mitrovic, “Dünya Kupası’na sayılı aylar kalmışken Beşiktaş’ta sürekli yedek kulübesinde oturmanın benim için bir anlamı yoktu. Dusko Tosic, Domagoj Vida, Gary Medel ve Pepe’nin ardında savunmada ancak beşinci oyuncu konumundaydım. Dolayısıyla şans gelmesini beklemek doğru olmazdı. Buna karşın fırsat geldiğinde iyi iş çıkardığımı, bu fırsatı iyi değerlendirdiğimi de düşünüyorum. Ancak baktım ki teknik direktörümüz Şenol Güneş rotasyonda fazla değişiklik yapmıyor, beni tercih etmiyor ve planlarının arasında ben yokum, o zaman Dünya Kupası öncesinde başka bir kulübe gitmem gerektiğini fark ettim” diye konuştu.
 

"BRUGGE RAHAT"


Hırvat teknik adam Ivan Leko’nun çalıştırdığı Club Brugge’e sürekli forma giymek için gittiğini de kaydeden Mitrovic, “Düzenli şekilde sahada olduğunuzda güven kazanıyorsunuz. Ben de böyle olsun istiyorum. Yeni takımımda tek isteğim forma şansı bulmak ve düzenli oynamak. Ayrıca İstanbul’da yemeğe gitmem iki saat sürüyordu. Şimdi Brugge’de aynı süreyi gezinerek geçiriyorum. Brugge kenti hoşuma gitti. İstanbul’dan daha huzurlu ve rahat olduğu kesin” ifadelerini kullandı.

Milliyet


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