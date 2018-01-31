Mitrovic transferinde ilginç detay!

Milliyet'in haberine göre; Belçika Ligi
’nde en yakın rakibi Charleroi’nin
11 puan önünde lider olan Club Brugge’de
forma giyecek olan Mitrovic için yeni hocası ve aynı zamanda vatandaşı Ivan Leko’nun
farklı planları bulunduğu belirtildi. Hırvat teknik adam, kış transfer döneminde Mitrovic’in
yanı sıra bir diğer vatandaşı Ivan Tomecak’ı
da kadroya kattı.
DAHA FAZLA SÜRE ALACAĞI KESİN
İki Hırvat oyuncuyla savunmasını güçlendiren Leko,
sağ bek oynayan Tomecak ve stoper Mitrovic’i
11’de denemek istiyor. Hatta Tomecak’ı son Gent
maçında 11’e koyan 39 yaşındaki teknik adam, Brugge’e 3-5-2 sistemini oynatıyor.
Mitrovic açısından bir diğer önemli detay ise 2018 Dünya Kupası hedefi. 24 yaşındaki oyuncuyu sürekli takip eden Hırvatistan teknik heyeti bu transferde önemli bir yer tutuyor. Beşiktaş’ta fazla forma şansı olmayan Mitrovic’in, Ivan Leko’nun yanında daha fazla süre alması hedefleniyor.
Erdinç Şahin