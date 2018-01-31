Mitrovic transferinde ilginç detay!

DAHA FAZLA SÜRE ALACAĞI KESİN

Erdinç Şahin

Milliyet'in haberine göre;’nde en yakın rakibi11 puan önünde lider olanforma giyecek olan Mitrovic için yeni hocası ve aynı zamanda vatandaşıfarklı planları bulunduğu belirtildi. Hırvat teknik adam, kış transfer dönemindeyanı sıra bir diğer vatandaşıda kadroya kattı.İki Hırvat oyuncuyla savunmasını güçlendirensağ bek oynayan11’de denemek istiyor. Hattamaçında 11’e koyan 39 yaşındaki teknik adam, Brugge’e 3-5-2 sistemini oynatıyor.Mitrovic açısından bir diğer önemli detay ise 2018 Dünya Kupası hedefi. 24 yaşındaki oyuncuyu sürekli takip eden Hırvatistan teknik heyeti bu transferde önemli bir yer tutuyor. Beşiktaş’ta fazla forma şansı olmayan Mitrovic’in, Ivan Leko’nun yanında daha fazla süre alması hedefleniyor.