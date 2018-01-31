Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Miyazaki'nin hayatı belgesel oluyor

Van'da 9 Kasım 2011'de yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, kaldığı otelin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin belgeseli çekiliyor

Miyazaki'nin hayatı belgesel oluyor
Van'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, kaldığı otelin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin hayatı belgesele konu oldu.

Japonya'nın TBS Televizyon Kanalı'nın belgesel ekibi Van'a gelerek, Miyazaki'nin depremde birlikte çalıştığı kişiler ile yardım dağıttığı bölgelerdeki insanlarla görüştü.

Miyazaki'nin hayatını kaybettiği Bayram Oteli, Tuşba ilçesine bağlı Gedikbulak ve Göllü Mahallesi, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'ne giden ekipler burada mahalle muhtarı, ilçe milli eğitim müdürü ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Miyazaki'nin deprem döneminde yardım dağıttığı insanlarla konuşan ekip, duygulu anlar yaşadı.

Belgesel Yönetmeni Keigo Fujimaki, "Japonların Heykelleri" isimli program çektiklerini söyledi.

Bu programda yurt dışında bulunan ve halkın hayranlık duyduğu Japonları konu aldıklarını anlatan Fujimaki, "Halk neden bu insanlara hayranlık duyuyor, bunu araştırıyoruz. Bu anlamda çekimler yapıyoruz. Bu seferki konumuz Türkiye'deki Miyazaki. Çünkü Miyazaki artık Türkiye'de bir kahraman haline geldi." dedi.
 

"Vanlıların Miyazaki'ye olan sevgisini gördük"


Fujimaki, Miyazaki'yi Japonya'da daha fazla tanıtmak istediklerini ifade etti.

Belgeselin bu anlamda önemli olduğuna işaret eden Fujimaki, şöyle konuştu:

"Vanlıların Miyazaki'ye olan sevgisini gördük. İnsanların Miyazaki'yi unutmadığını duyduk ve hissettik. Bir Japon olarak çok duygulandık ve mutlu olduk. Miyazaki'yi tanımıyorduk ama siz Türklerin çektiği belgesel, televizyon programları, yazdığınız haber, çektiğiniz fotoğraflarla ve Van'da insanlarla konuştuktan sonra onu daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Onun gerçekten çok iyi bir insan ve hiçbir çıkar düşünmeden buraya yardım için geldiğini gördük."

Miyazaki'yi unutmayan Vanlılara ve Türkiye'ye teşekkür eden Fujimaki, "Biz de depremler yaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye'den birçok yardım aldık. Miyazaki de Türk-Japon dostluğu için geldi. Bu dostluk daha da gelişirse biz de çok mutlu oluruz. Dostluğumuzun gelişmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kameraman Kiyoaki Uratani ise belgeseli çekerken Miyazaki hakkında duyduklarının kendisine gurur verdiğini söyledi. 
 

Olay


Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir tarafından Van'a gelen yardım kuruluşları, deprem sonrasında beraberinde getirdikleri yardım malzemeleriyle vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştı. Bu yardım kuruluşlarından Japon AAR'ın bir grup gönüllü ekibi de yardım malzemelerini mahalle, çadır kentler ve köylerde bulunan depremzedelere dağıtmaya başladı.

9 Kasım'da Kurban Bayramı için kestirdikleri kurban etlerini mahallelerde dağıtan Japon gönüllüler, saatler 21.23'ü gösterdiğinde 5,6 büyüklüğündeki depreme kaldıkları otelde yakalandı.

Saniyeler sonra yıkılan otelin enkazında kalan, yardımına geldikleri depremzedeler ve kentte görev yapan arama kurtarma birlikleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Japon gönüllüler Atsushi Miyazaki ve Miyuki Konnai, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, fakat Miyazaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı

Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı
Bu hafta 7 film vizyona giriyor

Bu hafta 7 film vizyona giriyor

Padmavati filmi fragmanı

Padmavati filmi fragmanı
Bu Türk oyuncular cesur sahneleriyle tanınıyor

Bu Türk oyuncular cesur sahneleriyle tanınıyor
37. Razzie Ödülleri adayları açıklandı (Altın Ahududu)

37. Razzie Ödülleri adayları açıklandı (Altın Ahududu)
13 dalda Oscar adayı olan The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler

13 dalda Oscar adayı olan The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler
Oscar adayları açıklandı!

Oscar adayları açıklandı!
Catherine Zeta-Jones'un bu sahneleri çok konuşulacak!

Catherine Zeta-Jones'un bu sahneleri çok konuşulacak!
Türk yapımı Adı Aşk filmi Arap rüzgârı estirecek

Türk yapımı Adı Aşk filmi Arap rüzgârı estirecek
Demet Evgar'ın yeni filmi Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı

Demet Evgar'ın yeni filmi Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı
2018’de izleyeceğimiz ve güçlü kadınları merkezine alan 8 film

2018’de izleyeceğimiz ve güçlü kadınları merkezine alan 8 film