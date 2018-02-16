Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor

Mersin'de Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde evden ayrılan 21 yaşındaki Mizgin Yıldız'dan günledir haber alınamıyor. Ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor

16 Şubat 2018, Cuma 21:05
Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor
Posta.com.tr
Mersin'de 11 Şubat'ta işe gitmek için evden çıkan Mizgin Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi her yerde onu arıyor.

Babasının iş yerinde çalışan Mizgin Yıldız'ın ailesi kızlarının işe gitmediğini fark etti. Bunun üzerine aile her yerde kızlarını aradı ancak bulamadı. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Mizgin'den gelecek güzel bir haber bekliyor...

KAYBOLDUĞU GÜN NELER YAŞANDI?


Mizgin Yıldız, babasının iş yerinde çalışıyordu. 11 Şubat'ta izinliydi ancak babası cenazeye gideceği için o gün Mizgin'e iş yerine gitmesini söyledi. Bunun üzerine genç kız iş yerini arayarak yolda olduğunu, bugün işe geleceğini söyledi ancak gitmedi. Ailesi olayın planlanmamış olduğunu ve kızlarının kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.
 

ESKİ ERKEK ARKADAŞ İDDİASI


Arkadaşlarının iddiasına göre eski erkek arkadaşının kuzeni Mizgin Yıldız'ı rahatsız ediyordu. Bunun üzerine Yıldız karakola giderek suç duyurusunda bulunmuştu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



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