Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun, bir yandan transfer çalışmalarına devam ettiği, bir yandan da transfer yasağını kaldırarak, futbolcuların lisanslarını tescil ettirmeye başladığı bildirildi.

Transfer yasağı ve yeni sezon planlamasıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TARAFTARA KOMBİNE ÇAĞRISI

"Değerli Ankaragücü taraftarları. Transfer yasağımız resmi olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Süper Lig'in maliyeti geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksektir. Bu maliyeti karşılayabilmek ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için teknik heyetimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcamaktayız.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon transfer yasağını son güne bırakmadan kaldırdık ve futbolcularımızın lisans işlemlerinin tesciline başladık. Çok zorlu süreçleri geride bırakarak hak ettiğimiz Süper Lig'e tertemiz iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla başarılarımızda önemli bir etken olan desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız."

Açıklamada ayrıca, taraftarlara, Passolig ve kombine kart almaları çağrısı yapıldı.

AA