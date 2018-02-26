Mobil Dünya Kongresi'ne yoğun ilgi 



FUARIN ANA TEMASI

FUARDA NELER TANITILDI?

Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı

Gizem Yetil

Her sene Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018) bugün kapılarını açtı. Verilen bilgiye göre fuarda 208 ülkeyi temsilen 108 bin katılımcı, 6 bin 100 şirket CEO’su, 320 konuşmacı, 3 bin 500 basın mensubu, 2 bin 300’ün üzerinde katılımcı şirket bulunuyor.En son teknolojilerin tüketici ile buluştuğu fuar kapsamında, dünyanın önde gelen şirketleri son teknoloji ve son ürünlerini tüketiciler ile buluştururken tüm dünyadan yoğun ilgi görüyor.Fuar, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın ana teması 4G ve 5G iletişim ağları oldu.Fuarda birçok yeni telefon modelleri tanıtıldı. Güney Koreli marka Samsung ise fuarda Galaxy S9’u tanıttı. Galaxy S9 ön ve arka kameralarında saniyede 960 kare yakalayabilecek. Ek olarak arka sensör doğru parlaklığı elde etmek için insan gözünün ışık seviyesine uyumlu olarak geliştirildi.Fuarın diğer sunumlarından bir diğeri de Nokia oldu. Nokia 8110 model telefonu dün yenilenmiş bir sürümüyle duyurulmuştu. Bu telefon bilim kurgu filmi Matrix’teki görünümüyle popüler olmuştu.