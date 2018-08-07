Mobil telefondan birden fazla uygulama çalıştırın

Kolay ve verimli çoklu görev için Galaxy A6+ hizmetinizde. 6 inch değerde ekran, aynı anda birden fazla uygulamayla ilgilenmeniz için size yeterli bir alan sunuyor. Tabii yüksek performans için cihazda yer alan 8 çekirdekli 1.8GHz değerde işlemci ve 4GB RAM faktörleri de oldukça önemli.

İsterseniz aynı anda hem video izleyebilir hem de messenger üzerinden sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Hatta isterseniz aynı anda iki farklı messenger çalıştırarak daha geniş bir sohbet ağı kurabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda çalıştırmak için öncelikle kullanmak istediğiniz bir uygulamayı açın, ardından da donanım tuşuna basılı tutarak ekranı bölün. Böylece bölünen kısım için bir başka uygulama daha aktifleştirebilir ve isterseniz ekran boyutlarını da düzenleyebilirsiniz.

KÜÇÜLEBİLEN EKRAN!

Bitmedi, eğer sıklıkla kullanmayı düşündüğünüz bir uygulama ikilisi varsa, bunu ana ekrana kısayol olarak ekleyebilir ve daha sonra uygulama çiftini tek dokunuşla aktifleştirebilirsiniz. Kısa süreliğine farklı bir işlem yapmak istediğinizde de bu ekranı bir süreliğine küçültebilirsiniz.

Ve gelelim aynı anda farklı iki adet messenger hesabının kullanılmasına… Dual Messenger özelliğini ayarlar kısmına giderek aktifleştirebilir ve böylece aynı anda iki hesabı kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Böylece kullanım ihtiyaçlarınıza göre hesaplarınız arasında hızlıca geçişler yapabilir, kesintisiz iletişim imkanı elde edebilirsiniz.

Kısacası Galaxy A6 Plus ‘ın devasa ekranıyla daha fazla detaya aynı anda erişmeniz oldukça kolay.

Ekranı ikiye bölmek için bilmeniz gerekenler