İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Geçtiğimiz yılın son üç aylık bölümünde indirilen uygulamaların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 27 milyon civarında gerçekleşti ve yeni bir rekor kırıldı

Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
App Annie verilerine göre, söz konusu çeyrekte ücretli uygulama indirenlerin sayısında da rekor kırıldı. Yıllık bazda yüzde 20 artan uygulama gelirleri, 17 milyar doları aştı.

Apple uygulama gelirlerinde liderliği bırakmazken, indirilme sayılarında ise Android’in üstünlüğü devam etti.


BİRİNCİLİK APPLE'DA


Dördüncü çeyrekte uygulamalara harcanan paraların üçte ikisi Apple App Store’a gitti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artan uygulama gelirleriyle, şirket 11,5 milyar dolar hasılat yaptı. Google Play Store’un uygulama gelirleri de yıllık bazda yüzde 20 arttı ve dördüncü çeyrekte 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İndirilme sayılarına bakacak olursak, Google Play Store dördüncü çeyrekte 19 milyar, Apple App Store ise 8 milyar indirilmeye ev sahipliği yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek

Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek
WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek

WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek
iPhone fiyatları düşüyor! Apple 3 bomba birden patlatacak

iPhone fiyatları düşüyor! Apple 3 bomba birden patlatacak
Günışığı Türkiye’yi aydınlatacak

Günışığı Türkiye’yi aydınlatacak
WhatsApp bugün itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak

WhatsApp bugün itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü

Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Facebook gizlilik ilkelerini ilk kez yayınladı

Facebook gizlilik ilkelerini ilk kez yayınladı
Dedikodu ve kaçak elektrik oyun oldu!

Dedikodu ve kaçak elektrik oyun oldu!
Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Razer Wolverine Ultimate inceleme altında
LG Mobile yine düşüşte

LG Mobile yine düşüşte
Galaxy S9 ve S9+ 25 Şubat’ta tanıtılacak

Galaxy S9 ve S9+ 25 Şubat’ta tanıtılacak