Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

App Annie
verilerine göre, söz konusu çeyrekte ücretli uygulama indirenlerin sayısında da rekor kırıldı. Yıllık bazda yüzde 20 artan uygulama gelirleri, 17 milyar doları aştı.
Apple
uygulama gelirlerinde liderliği bırakmazken, indirilme sayılarında ise Android
’in üstünlüğü devam etti.
BİRİNCİLİK APPLE'DA
Dördüncü çeyrekte uygulamalara harcanan paraların üçte ikisi Apple App Store
’a gitti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artan uygulama gelirleriyle, şirket 11,5 milyar dolar hasılat yaptı. Google Play Store
’un uygulama gelirleri de yıllık bazda yüzde 20 arttı ve dördüncü çeyrekte 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İndirilme sayılarına bakacak olursak, Google Play Store
dördüncü çeyrekte 19 milyar, Apple App Store
ise 8 milyar indirilmeye ev sahipliği yaptı.
Can Hakman