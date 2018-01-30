Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı



BİRİNCİLİK APPLE'DA

Can Hakman

verilerine göre, söz konusu çeyrekte ücretli uygulama indirenlerin sayısında da rekor kırıldı. Yıllık bazda yüzde 20 artan uygulama gelirleri, 17 milyar doları aştı.uygulama gelirlerinde liderliği bırakmazken, indirilme sayılarında ise’in üstünlüğü devam etti.Dördüncü çeyrekte uygulamalara harcanan paraların üçte ikisi’a gitti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artan uygulama gelirleriyle, şirket 11,5 milyar dolar hasılat yaptı.’un uygulama gelirleri de yıllık bazda yüzde 20 arttı ve dördüncü çeyrekte 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.İndirilme sayılarına bakacak olursak,dördüncü çeyrekte 19 milyar,ise 8 milyar indirilmeye ev sahipliği yaptı.