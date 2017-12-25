Mobilya dükkanı alev alev yandı

MOBİLYALAR DIŞARI ÇIKARILDI

"DEPREM SANDIK"

Mine Bozkurt

Altındağ ilçesi Safir Sokak’ta bir mobilya mağazasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın üst katlarını sardı.Yangını gören vatandaşlar iş yeri sahibinin yardımına koşarak içerideki mobilyaları dışarıya çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma ihtimaline karşı hazır vaziyette bekledi. Olayda yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldi.Yangın anına şahit olan bir vatandaş ise yaşadığı korkuyu şöyle anlattı:"İlk etapta bir patlama sesi duyduk. Deprem sandık. İçeriden hemen çıktık. Binanın bir anda alev aldığını gördük. Hemen itfaiye ekiplerini aradık. Allah razı olsun onlardan, hemen yetiştiler. Bayağı bir alev yükselmişti."Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.