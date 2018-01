Mobilyacı Adem Yılmaz çatıdan düşerek hayatını kaybetti

OĞLU ABD'DEYDİ

"BİR MELEK GİBİ GELDİ, BİR NEFES GİBİ GİTTİ"

CENAZESİ BUGÜN

BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI

ADEM YILMAZ KİMDİR?

Nazlı Erdol

(65) cuma günü hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm sebebi ise'daki fabrikanın çatısına çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düşmesiydi. Hızla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılmadı.Yılmaz ailesi vefat haberinin ise bir süre duyulmamasını sağlamaya çalıştı. Bu durumun sebebi ise, oğlunun ABD'de bulunuyor olmasıydı. Aile, Yılmaz'ın oğlunun panik yaşamaması için ölüm haberinin bir süre bilinmemesini istedi.Mobilyacı'ın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Eşi Ayşenur Yılmaz, çocukları Ece ve Efe Yılmaz, bu acı haberin ardından paylaştıkları mesajda duygularını şu sözlerle anlattılar:"Daha hayalini kurduğumuz, güzel günlerde, sevinçlerde, yaşlılıkta Assos'ta bir zeytinlikte geçireceğimiz yılları düşlerken, bize nasıl bir şaka yaptın...Sevenlerine, dostlarına, bir futbol sahasını dolduracak kadar tanıdıklarına... Ona dua edin, bir melek gibi geldi, bir nefes gibi gitti..."Yılmaz, 1969-1982 yılları arasındagazetesinde spor muhabirliği de yapmıştı.Yılmaz'ın cenazesi bugün'nde kılınacak öğle namazına müteakip,nda toprağa verilecek.Yılmaz'ın sevenleri bu ani ölümün ardından duygusal mesajlar paylaştı...'ı kaybettik. Her ölüm beklenmediktir ama biz bunu gerçekten beklemiyorduk Adem Abi. Mekanın cennet olsun, seni asla unutmayacağız""Çok güzel anlar paylaştığımız aile dostumuz, çalışkan ve herkes tarafından sevinel güzel insan, sıkışı Beşiktaş'lı can arkadaşımız Adem Yılmaz'ı elim bir kaza sonucu kaybettik""Sevgili dostumuz canım kardeşimiz BJK Gönüllüleri'nin değerli ismi Adem Yılmaz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür"Divan Kurulu Üyesi Adem Yılmaz’ın ölümünün ardından kulüpten de bir açıklama yayınlandı: "Divan Kurulu üyemiz Adem Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."Mobilyacı Adem Yılmaz, 2007 yılındat'e verdiği röportajda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri ve'nın yükselişini anlatmıştı.'inilçesinde at arabası ve kağnı yapan Mahmut Kesim’in 1960’larda oğlu, kızı ve damadı ile devam eden marangozluk geleneği, torunu Adem Yılmaz ve Ayşenur tarafından dünya çapında ofis mobilyası firmasına dönüştürüldü.1969-1982 arasında spor muhabiri olarak Milliyet’te çalışan Adem Yılmaz, "Gazeteci olarak dünyayı gördüm. Avrupa’da ofis mobilyaları ve ofis tefrişinin ne kadar önemli bir sektör olduğunu gördüm. 1982’de gazeteciliği bıraktım ve aile işimizin başına geçtim" demişti., firmanın 1980’lerdeki stratejisini ve İtalyanlarla ortaklık öyküsünü ise şöyle anlatmıştı:"1982’de şirketin başına geçince bir yol çizdim, ofis mobilyasına odaklandım. Bir anda büyümeye başladık. Bu arada evlenmiştim ve eşim Ayşenur Hanım, İtalyan Lisesi mezunu, İtalyancası mükemmel, İtalyanlarla ilişkileri çok iyi bir insandı. Camel Tur’un İtalya departmanında çalışıyordu. Eşimle 1986’da ’bu mobilya işinin esası tasarım; tasarımın en iyi olduğu ülke İtalya. İtalya’ya gidelim ve araştıralım’ dedik.Ülkemizin bu konudaki potansiyelini İtalyanlara anlattık ve Türkiye’de ofis mobilyası ve tasarımında yepyeni bir çağın başladığını söyledik. İtalyanlar bunu çok iyi anladılar ve bize güvendiler. Önce ürün getirip Türkiye’de satmaya başladık. 1987’ye kadar böyle devam etti. Satış rakamlarımız onları çok şaşırttı ve bize ortak olma kararı aldılar. Böylece Meco ile ortak olduk. Şirketin yüzde 15’lik bölümünü aldılar. Bu ortaklıkla bizim çizgimiz, çıtamız bir anda değişti ve zirveye oturduk."