Mobilyalar kanserojen madde içeriyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), başta kanser olmak üzere birçok solunum ve sinir sistemi hastalığına neden olan ''formaldehit''in mobilya ve ahşap malzemelerde bulunma miktarını sınırlamak için E1 belgelendirmesine başladı.

Ahşap, panel ve bu malzemelerden yapılan mobilyalardaki formaldehit miktarı, TSE'nin vereceği belge ile sağlığa zarar vermeyecek düzeye indirilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, mobilyalarda kullanılan, tutkal, boya ve verniklerden zamanla ayrışan ''formaldehit'' gazı, insan sağlığına olumsuz etki eden kanserojen kimyasal maddeler içeriyor.

E1 Belgesi, ürün içeriğindeki ''formaldehit'' maddesinin sağlığa zarar vermeyecek düzeyde kullanıldığını gösteren, mobilya sektöründe başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kabul gören temel kriter durumunda. Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsveç, ahşap panellerde E1 belgelendirmesini 1985 yılından bu yana zorunlu uygulama haline getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen madde olarak tanımlanan, ahşap mobilyalarda ve parkelerde kullanılan formaldehidin salınımı, özellikle zamanlarının büyük kısmını kapalı ortamlarda geçiren çocuklar için büyük risk oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre evlerde kullanılan mobilyalardan kaynaklanan formaldehit salınımı çocuklarda lösemi hastalığına yol açabiliyor.

Uzmanlar, formaldehit zehirlenmesinin, çoğu kez gaz halinde iken solunum yoluyla alınmasına bağlı olarak meydana geldiğini, bu maddeyi soluyan kişilerde yorgunluk, uyuklama, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi şikayetlerin görüldüğünü belirtiyor. Uzun süreli olarak düşük dozlarda formaldehit soluyan kişilerde solunum güçlüğü, egzama ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

ntvmsnbc