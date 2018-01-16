'Model BM Konferansı' Maltepe Üniversitesi'nde başladı

AKDENİZ, MARMARA VE EGE'DEN KATILIM YOĞUN

Senim Tanay

tarafından gerçekleştirilen etkinlik dünya gençliğinin daha donanımlı yetişmesi; tartışan, soruşturan ve öğrenen nesiller yetiştirebilme vizyonu kapsamında çeşitli konferanslarda gençleri buluşturuyor. 18 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek olan program Türkiye genelindeki çok sayıda okulda 540 öğrenciyi bir araya getirdi.Son üç senedir üniversitelerin işbirliği ile hayata geçirilen etkinlikte; "Molotov-Ribbentrop Müzakereleri", "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi", "Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi" gibi başlıklarla oluşturulacak komiteler bu sorunlara çözüm önerileri getirere tasarılar hazırlıyor. Her öğrencinin kendisine önceden verilen bir ülkeyi temsil ettiği etkinlikte öğrenciler oturumlar sırasında gerçek birer BM delegesi gibi hareket ediyor. Oturumların sonunda ise her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlayacak ve önerge BM’ye gönderilecek.Maltepe Üniversitesi ile başka projeler yaptıklarını da söyleyen Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci, "Amacımız tüm konular hakkında farkındalık yaratmak ve o bilinci uyandırmak. Sadece akademik anlamda derslerde başarıyı ön planda tutmuyoruz. Biz aynı zamanda çevreye, doğaya, gündemdeki meselelere yerel değil, küresel bakmayı ve sadece Türkiye’nin değil, tüm insanlığın meselesi gibi bakmayı öğretmek istiyoruz. En önemlisi de bunu raporlaştırıp BM’ye gönderiyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki liselerden öğrenciler var. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerindeki okullardan katılım var" dedi.