Model uçaklar Eskişehir’de yarıştı
THK tarafından organize edilen 'F3A Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası' Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dereceye giren 3 yarışmacı 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek
Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen 'F3A Model Radyo Kontrollü Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası' Eskişehir’de yapıldı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
İnönü ilçesinde bulunan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu. Etkinlikte birinciliği Ahmet Eryıldırım, ikinciliği Serdar Salta, üçüncülüğü ise Tamer Abaşlıoğlu elde etti.
Dereceye giren 3 yarışmacı 2019 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Bu arada, etkinlik kapsamında motorlu yamaç paraşütçüsünün açtığı Türk bayrağı büyük beğeni topladı.
AA